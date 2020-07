Actualisé il y a 9h

Football

Oberlin: «J’ai compris que les stats passaient avant les dribbles»

Après une année difficile en Belgique, le Vaudois est de retour de prêt au FC Bâle. À 22 ans, il dit avoir mûri et veut tout faire pour rester au FCB.

par Sylvain Bolt

Après des prêts à Empoli et Zulte-Waregem, Dimitri Oberlin (à gauche) a retrouvé le FC Bâle suite à l’arrêt de la saison en Belgique. KEYSTONE

Cela faisait 567 jours qu’il attendait ça. Le 4 juillet dernier, Dimitri Oberlin a disputé 29 minutes avec le maillot du FC Bâle face à Neuchâtel Xamax et a délivré une passe décisive pour le 2-0 de Cabral. «C’était comparable à la sensation que j’avais ressentie quand j’avais quitté l’académie du FC Zurich pour disputer mon premier match en professionnel, lâche le Vaudois au téléphone. Rejouer avec Bâle est aussi fou qu’inattendu!»

Oberlin a rejoué pour Bâle le 4 juillet dernier face à Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

Le Vaudois ne cache pas son enthousiasme. C’est que celui qui s’était révélé lors de la saison 2017-2018 avec le FCB, marquant en septembre 2017 un doublé le soir de ses 20 ans en Ligue des Champions face à Benfica avec un sprint mémorable, a été relégué dans l’ombre depuis. Dans la carrière d’Oberlin, tout a été très vite, parfois même trop vite.

«Tout est allé facilement et rapidement car je faisais toujours partie des meilleurs. J’ai compris en arrivant dans le haut niveau que j’avais certaines lacunes techniques. J’aime ma façon très spontanée de jouer, mais je dois adapter mon style atypique au football actuel et non l’inverse», confiait-il au «Matin Dimanche» en novembre passé.

Les stats avant les dribbles

Alors que Bâle avait misé 4,6 millions pour engager l’espoir suisse à l’été 2018, Oberlin a très vite dû déchanter. Le remplacement de Wicky par Koller à la barre rhénane en août 2018 a relégué le Vaudois sur le banc. Il a même dû devoir demander du temps de jeu chez les M21 du FCB en automne 2018. Depuis? Un prêt raté à Empoli en Serie A (133 minutes en six mois), puis une année d’essai à Zulte-Waregem (première division belge) qui n’a pas non plus franchement été concluante.

«En Belgique, j’ai découvert un autre football et j’ai adapté mon jeu pour qu’il soit moins aléatoire, relativise-t-il. J’ai beaucoup travaillé la condition physique et compris qu’il fallait axer les performances sur les statistiques plutôt que sur les dribbles et le jeu spontané qui me caractérisaient.»

Dans les Flandres belges, Dimitri Oberlin a dû se contenter d’un rôle de joker cette saison. En dix-huit matches (2 buts et 1 assist), il n’a pas réellement eu l’occasion de s’illustrer. Et puis la pandémie a frappé et mis un terme définitif à la Jupiler Pro League. «Dès que j’ai reçu le feu vert pour revenir en Suisse, j’ai débarqué à Moudon, confie l’ancien joueur du RB Salzbourg. Là, mon agent a fait les démarches pour que je puisse évoluer avec Bâle.»

De la place sur l’aile

Au FCB, les départs d’Okafor en janvier puis de Bua et Zhegrova fin juin, ont libéré de l’espace sur l’aile. Cela a facilité le retour d’Oberlin au sein du club bâlois. «C’est une chance en or, je vais tout faire pour aider l’équipe, lâche le joueur de 22 ans, qui avait gardé un appartement dans la cité rhénane. À Bâle, je crois encore au titre cette saison!»

Dans un rôle de joker, le Vaudois veut profiter de chaque minute pour regagner la confiance de Marcel Koller. «À l’époque, je n’avais pas le foot comme priorité, reconnait-il. Je ne lui apportais pas ce dont il avait besoin.»

Rester à Bâle

International suisse à une reprise, Dimitri Oberlin a re(découvert) le club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022. «Mon but est de pouvoir rester à Bâle, je n’ai plus envie de voyager et de faire sans cesse mes valises, confie-t-il. Mais il y a d’excellents jeunes qui sont arrivés en première équipe.»