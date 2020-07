Espace

Objectif Mars: la sonde chinoise dans les starting-blocks

La Chine va tenter ce jeudi de lancer une sonde vers Mars, de quoi redonner du prestige à Pékin face à Washington.

Regain de prestige

Tianwen-1 est «similaire aux missions américaines Viking des années 1975-1976» en termes «d’échelle et d’ambition», déclare à l’AFP Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l’astrophysique, aux États-Unis. «Je ne m’attends pas à ce qu’elle fasse quelque chose de significatif par rapport aux réalisations américaines», souligne-t-il, en référence aux multiples sondes et robots envoyés sur Mars par la Nasa.

Plus lentement

Longtemps à l’écart de la féroce compétition spatiale USA-URSS durant la Guerre froide, le pays asiatique rattrape patiemment son retard. Il a envoyé son premier homme dans l’espace en 2003, fait atterrir des petits robots (les «Lapins de jade») sur la Lune en 2013 et 2019, et vient d’achever en juin de mettre en place la constellation de satellites de son système de navigation Beidou - rival du GPS américain.

De l’avis des experts, l’expérience de la Chine sur la Lune va beaucoup lui servir pour Mars. «Mais la distance beaucoup plus grande signifie (…) que l’on doit faire les choses plus lentement, car le temps de parcours aller-retour du signal radio est important», note Jonathan McDowell. «Et l’on a besoin d’une station plus sensible sur Terre car les signaux seront beaucoup plus faibles», souligne-t-il, pointant également les risques de défaillance durant le voyage.