France

Obsèques de Gisèle Halimi à Paris au son de «l’Hymne des femmes»

Une cérémonie laïque en mémoire de l’avocate et figure féministe a été célébrée ce jeudi au crématorium du Père-Lachaise.

Les obsèques de Gisèle Halimi ont été célébrées jeudi à Paris en présence de plusieurs centaines de personnes, au son notamment de «Bella Ciao» et de «l’Hymne des femmes». L’avocate et figure féministe est décédée le 28 juillet à l’âge de 93 ans.

Gisèle Halimi «fait partie de ces personnes assez rares qui nous réveillent», lui a rendu hommage le philosophe et écrivain Régis Debray. Il a confié avoir «compris grâce à elle» que le combat pour l’émancipation des femmes et celui pour l’émancipation des peuples ne faisaient qu’un. «Elle mérite de rester parmi nous comme un défi à toutes les convenances, les défis et les paresses», a-t-il estimé.