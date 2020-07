France

Olivia de Havilland, la star d’«Autant en emporte le vent», est décédée

La comédienne britannique s’est éteinte ce dimanche à Paris à l’âge de 104 ans. Elle avait reçu l’Oscar de la meilleure actrice à deux reprises.

Olivia de Havilland «est décédée pacifiquement de causes naturelles», a déclaré son agente dans un communiqué.

«Dame Olivia de Havilland est décédée pacifiquement de causes naturelles», a déclaré l’agente américaine Lisa Goldberg dans un communiqué. Elle s’est éteinte dans sa résidence parisienne, a-t-elle ajouté, précisant que des funérailles strictement «privées» seraient organisées.

Doyenne d’Hollywood

Plusieurs fois nommée, elle a décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour «A chacun son destin» (Mitchell Leisen, 1946) et «L’Héritière» (William Wyler, 1949).

L’académie des Oscars a d’ailleurs salué sur Twitter «une vraie légende de l’industrie» cinématographique, «un pilier de l’âge d’or d’Hollywood et un talent incommensurable». «Le monde a perdu un trésor international», a dit son ex-avocate Suzelle Smith.

«Olivia de Havilland a passé une part de sa vie à faire oublier qu’elle était capable de jouer d’autres rôles que les jeunes dames mignonnes bien élevées. Total: 2 Oscars et la 1ère présidence féminine du jury du festival de Cannes + une brouille à vie avec Joan Fontaine, sa soeur», a aussi réagi sur Twitter l’ancien président du festival Gilles Jacob. Elle était en effet la soeur de cette autre star oscarisée, décédée en 2013, avec laquelle elle entretenait des relations houleuses.

Née à Toyko en 1916

Américaine d’origine britannique, Olivia de Havilland est née à Tokyo le 1er juillet 1916, de parents britanniques, l’actrice Lillian Fontaine, alias Lillian Augusta Ruse, et Walter de Havilland, avocat spécialisé dans les brevets.

Elle a pour soeur cadette (de 15 mois) et rivale depuis toujours, l’actrice Joan Fontaine (décédée en 2013), l’inoubliable Rebecca d’Alfred Hitchcock, également lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice, pour son rôle dans «Soupçons» d’Hitchcock (1942).

Leurs relations, marquées par une rivalité affective et professionnelle extrême, leur ont valu le qualificatif de «soeurs-ennemies» du cinéma, irrémédiablement fâchées jusqu’au décès même de Joan Fontaine, à Carmel (Californie).

En 2017, Olivia de Havilland était même allée jusqu’à poursuivre la chaîne FX en justice contestant le portrait peu flatteur qui était fait d’elle dans la série «Feud» où on la voit insulter sa soeur. Elle est déboutée l’année suivante.

Arrivée aux États-Unis

Début des grands succès

En 1943, la Warner refusant de la libérer à l’issue de son contrat en raison des périodes de «prêts», Havilland assigne le studio en justice. Le juge assimile la pratique à du servage et elle remporte une victoire qui fera jurisprudence dans la défense des droits des acteurs.

Les nombreux films qu’elle tourne ensuite lui donnent souvent des rôles et des partenaires de choix, comme Richard Burton («Ma cousine Rachel», 1953), Bette Davis et Joseph Cotten («Chut, chut, chère Charlotte», 1965), Liv Ullman («Jeanne, papesse du diable», 1973), Jack Lemmon, Joseph Cotten et Christopher Lee («Les naufragés du 747», 1977).