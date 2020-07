Émouvant

Olivia Newton-John rend hommage à Kelly Preston

L’actrice de «Grease» a salué la mémoire de l’épouse de John Travolta, décédée dimanche 12 juillet d’un cancer du sein.

«Kelly était un esprit rayonnant, chaleureux et doux – une épouse, une mère et une amie douce et affectueuse. Mon cœur se brise pour John, Ella et Ben. Aucun mot ne peut exprimer ma douleur pour sa famille. La lumière de Kelly brille dans ses beaux enfants», a écrit Olivia Newton-John