Santé

OMS: ce coronavirus «aime toutes les saisons»

Non, l’été ne protège pas du Covid-19. Cette mise en garde émane de l’OMS qui souligne que les saisons ne semblent pas avoir d’impact sur le développement de la pandémie.

«La saison ne semble pas avoir de répercussion sur la transmission du virus», qui a fait plus de 650’000 morts dans le monde et plus de 16 millions de cas, a déclaré une porte-parole de l’organisation, Margaret Harris, lors d’un briefing virtuel. Elle en veut pour preuve que parmi les pays les plus touchés du monde, l’un, les Etats-Unis, est en été, et l’autre, le Brésil, traverse l’hiver.