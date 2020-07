«On a enfin l'impression que ça va reprendre»

Hockey sur glace

Même en période creuse, le podcast «Cold Facts» décortique l'actualité du hockey sur glace suisse.

Depuis plus de deux ans, «Cold Facts» passe au crible le petit monde du hockey sur glace dans un podcast hebdomadaire. Depuis le début du championnat 2019-2020, la capsule de notre journaliste Grégory Beaud et de son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS) est également disponible sur le site du Matin. Entre analyses, rumeurs et décryptages, ne manquez rien de l’actualité des patinoires.