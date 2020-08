Football

«On m’a dit que l’arbitre vidéo dormait»

Le joueur de Wolverhampton Ruben Neves est revenu sur une erreur d’arbitrage qui a coûté cher à son équipe contre Séville en Ligue Europa.

Le milieu de terrain de Wolverhampton Ruben Neves a révélé une anecdote pour le moins particulière survenue lors de la rencontre des quarts de finale de Ligue Europa, disputée mardi entre les Wolves et Séville et remportée 1-0 par les Espagnols.

Séville s’est finalement imposé 1-0 grâce à un but de Lucas Ocampos à la 88e minute et a ainsi pu valider son ticket pour les demi-finales de la compétition, disputée en Allemagne.

«J’ai demandé à l’arbitre si l’assistant vidéo dormait sur le penalty, parce qu’un joueur de Séville était déjà dans la surface et il m’a dit oui, a déclaré le Portugais sur beIN Sports. Une situation similaire était déjà arrivée quand on a joué contre Manchester City.»

«La VAR est disponible, a pour sa part déclaré l’entraîneur de Wolverhampton Nuno Espirito Santo. Si ce genre de situation arrive encore, on doit se demander pourquoi on ne fait pas retirer le penalty. Maintenant, on ne peut plus rien faire.»