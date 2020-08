il y a 43min

Podcast

«On ne sait pas ce qu’il s’est passé à la Praille, il faisait nuit!»

Asseyez-vous ce mardi avec nous autour de la table de «C’te équipe», pour débattre une dernière fois de l’actualité du ballon rond.

par Sport-Center

Pour ce dernier épisode de «C’te équipe» de cette longue saison, on est revenu sur les derniers enseignements de l'exercice 2019/2020. Daniel Visentini, André Boschetti, Simon Meier et Robin Carrel ont devisé du passé et du futur du foot suisse. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, un mardi pour cette dernière.

Vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessous. Si vous voulez n’avoir que la bande-son pas toujours simple à écouter - promis, quand on est tous de retour à 100% au bureau pour la saison prochaine, ce sera plus audible -, vous êtes servis aussi, puisqu’un un poil plus bas ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 2’05):

On a refait la dernière journée de championnat et nos invités avaient quand même pas mal de choses à dire sur le FC Sion. L'avenir avec qui? Tramezzani? Et en coulisses? Et sur le pré? Une nouvelle fois, tout semble à reconstruire. Nous avons aussi parlé un peu du barrage et de ce FC Vaduz dont seuls les membres de la SFL semble à peu près vouloir.

2e partie (dès 22’30):

On a ensuite parlé de nos petits préférés de la saison qui vient de se terminer. Le FC St-Gall, mais aussi et surtout les Young Boys et leur coach Gerardo Seoane, qui a sans doute réalisé un travail bien plus compliqué pour atteindre ce titre. Nous avons ensuite devisé du travail qui attend le LS sur le plan des transferts et de la confirmation presque surprise de Giorgio Contini.

3e partie (dès 42’50):

Au cours d'une rapide dernière partie, on a évoqué la Coupe de Suisse, un peu laissée à l'abandon, au grand dam des petits, qui ne pourront sans doute pas vivre la fête espérée. On a parlé aussi des ambitions européennes du FC Bâle, avant de réussir à ne pas déraper sur le cas de la FIFA et d'Infantino.

Le quiz (dès 50’50):