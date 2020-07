Humeur du 1er août

On vit bien en Suisse, faut arrêter de se plaindre!

«Nous avons une chance incroyable de vivre en Suisse», dit la conseillère fédérale Viola Amherd. Ce n’est pas faux et cette année, nous avons des héros à la pelle.

On imagine bien que le ministre de la Défense russe dirait: «Nous avons une chance incroyable de vivre en Russie», le Chinois en Chine et Donald Trump chez lui: «Nous avons une chance incroyable de vivre aux États-Unis». Tous les patriotismes se rejoignent dans cette forme d’autosatisfaction, que les esprits moqueurs stigmatisent comme du nombrilisme chauvin. Qu’importe, cela n’enlève rien à la «chance» d’être né quelque part.

Chauvin

C’est un fait que le patriotisme et l’héroïsme sont étroitement liés dans l’histoire de chaque pays. En Suisse, Guillaume Tell et Arnold von Winkelried en sont les figures les plus braves. Mais, aujourd’hui, qui sont les héros patriotes? Où est l’héroïsme tout court? Cette année, les héros seront fêtés samedi sur la prairie du Grütli par la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga. Nulle arbalète, nulle hallebarde, ce sont les petites mains anonymes qui ont travaillé durant le pic de l’épidémie dans les magasins, les hôpitaux, les transports publics, les homes, les pharmacies, à la poste, à l’armée et dans tous les services publics, qui seront à l’honneur.