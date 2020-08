il y a 1h

Football

Optimiste, Sébastien Wüthrich est patient

À la recherche d’un défi lointain, après une fin d’aventure décevante avec Servette, Sébastien Wüthrich affûte ses armes à Carouge.

par Thibaud Oberli

Cabral (à droite) à la lutte avec Sébastien Wüthrich. KEYSTONE

L’incertitude fait partie du football et Sébastien Wüthrich s’en accommode plutôt bien. Après s’être séparé en plutôt mauvais terme avec le FC Servette pour des raisons extra-sportives, le Neuchâtelois a soif de changement. Dans une forme excellente, conscient de ses capacités, le milieu de terrain de 30 ans espère un dernier défi à l’étranger. Ce serait le deuxième après son passage à Montpellier en 2016. Accueilli par Étoile Carouge pour prendre soin de ses capacités athlétiques et maintenir le contact avec le ballon, le joueur a déjà refusé quelques propositions. Il veut prendre son temps pour être sûr de son choix.

Vous qui vous entraînez actuellement avec Étoile Carouge, étiez-vous à la reprise de la Promotion League samedi?

Oui j’y étais. Je suis très reconnaissant qu’ils aient accepté de m’accueillir le temps que je trouve un nouveau club.

La victoire des Genevois (5-1 contre Bruehl) vous a-t-elle réjoui?

Voir un match comme celui-là, ça fait plaisir. Ils méritaient cette victoire. J’ai pu observer la qualité de l’équipe de Carouge durant la préparation. Ils peuvent faire une belle saison. C’est d’autant plus réjouissant après le changement de président (ndlr: arrivée d’Olivier Doglia à la tête du club, qui succède à Michael Palma). Il y a aussi Marco Delley qui fait partie de l’effectif, ainsi que plusieurs autres joueurs que je connaissais déjà. Je suis également proche de Geoffrey (ndlr: Tréand son coéquipier de 2010 à 2012 avec Xamax puis Sion après la faillite) qui est devenu adjoint du coach.

Parlons maintenant de vous. Où en êtes-vous dans la recherche de club?

La situation rend ce mercato très compliqué. Je suis patient, car je cherche un défi à l’étranger. Je veux y vivre une nouvelle expérience. Je suis en pleine forme physiquement, et je suis convaincu que de vivre de nouvelles choses m’aiderait à préparer mon futur. Même si quoi qu’il arrive j’ai déjà ma petite idée sur ce que je ferai après ma carrière. J’ai eu des opportunités, mais j’ai envie de prendre le temps nécessaire et ne pas me précipiter sur la première offre. Malgré cette volonté de tenter ma chance à l’étranger, je ne ferme pas les portes à des opportunités en Suisse. Le processus est un peu long, mais je suis confiant. Je pense que je vais arriver à mes fins.

La situation rend incertain jusqu’à la reprise de certains championnats. Les clubs sont-ils plus prudents dans leurs engagements?

Tous les championnats reçoivent des directives différentes et cette incertitude n’aide pas. Mais le mercato court jusqu’au 5 octobre, ce qui me laisse encore pas mal de temps. Il faut s’armer de patience. Ne pas connaître son propre avenir est toujours difficile, mais je reste serein. Je remercie aussi Carouge de m’avoir accepté sans rechigner. Grâce au club, je peux continuer à m’entraîner et pour ça je leur dois beaucoup.

L’incertitude dans laquelle vous vivez ne semble pas trop vous peser à vous entendre.

Non. J’en ai déjà une longue expérience du monde du football et je sais comment cela se passe. Bien sûr, je pourrais me morfondre à la maison, mais ce n’est pas le but. Je suis dans une très bonne dynamique et physiquement très bien. Je ne dois pas perdre cela. Cette forme me conforte dans le fait que je peux trouver un défi qui me convient. J’ai déjà eu des propositions que je n’ai pas saisies. J’ai déjà en tête un projet pour après le football. Cette idée d’aller à l’étranger me permettrait de combler ma curiosité et sûrement de m’aider à préparer ce projet d’après carrière.

Vous êtes Neuchâtelois et connaissez bien Xamax pour y avoir joué. Quelle est votre réaction à la relégation des Rouge et Noir?

Ça fait mal, mais l’expression «un mal pour un bien» s’applique sûrement. J’en ai discuté avec Raphael Nuzzolo et d’autres joueurs de Neuchâtel que je côtoie encore. L’équipe était à la limite depuis son retour en Super League et repartir à zéro est peut-être ce qu’il faut à Xamax pour se reconstruire. C’est sûrement plus intéressant que de se battre chaque année contre la relégation. Malgré cela, c’est quelque chose que j’accepte mal, car ce club devrait être en Super League. J’ai eu aussi les dirigeants au téléphone et ils m’ont confirmé leur volonté de remonter. Mais le plus important maintenant est vraiment de reconstruire une équipe et un groupe pour aller de l’avant.

Aider ce club à remonter serait un défi qui vous intéresserait?

Neuchâtel restera toujours Neuchâtel dans mon cœur. J’ai fait toutes mes classes là-bas. J’ai ensuite dû partir à cause d’une faillite. Mais comme je vous l’ai dit, j’ai de l’ambition et au vu de mes dernières prestations à Servette je suis convaincu que je peux rebondir ailleurs. Ce n’est pas une question qui implique uniquement Neuchâtel. Mais je tiens vraiment à avoir un défi à la hauteur des qualités que je peux apporter à une équipe. J’ai aussi tout fait pour que Servette remonte en Super League après mon passage à Montpellier, ce qui n’a pas été facile. Psychologiquement ce serait difficile de revenir en Challenge League.

Vous avez dit avoir eu des contacts avec les dirigeants. Vous ont-ils justement proposé un retour?