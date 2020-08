Drame en Valais

Orage: quand la montagne déferla sur Chamoson

Il y a un an jour pour jour, de violentes précipitations frappaient la plaine du Rhône en Valais. À Chamoson, une gigantesque coulée faisait deux disparus.

Le temps était lourd ce dimanche 11 août en fin d’après-midi. Il fallait s’attendre à ce que des orages viennent ponctuer cette journée de forte chaleur. Vers 18 heures, venant depuis Chamonix et le col de la Forclaz, un véritable orage tropical traversa la plaine du Rhône. Au-dessus de Chamoson, la densité de la pluie a été telle qu’en dix minutes, elle a raviné les pentes et engorgé les torrents qui surplombent la commune.

Il s’est formé une lave de boue noire qui est descendue à une vitesse estimée à 50 km/h. Hélas, elle a emporté dans sa trajectoire deux véhicules garés près d’un réservoir situé en dehors de la zone à bâtir. L’un était vide, mais l’autre était occupé par une petite française de 6 ans, en vacances dans la région avec sa maman, et un Genevois de 37 ans établi en Valais.

600 mètres cubes par seconde

En 2018, une crue avait déjà touché Chamoson, mais celle de 2019 a été d’une ampleur exceptionnelle. On estime à quelque 175 000 mètres cubes de matériaux qui se sont abattus dans les cours d’eau. À certains endroits, la couche de boue en plaine a atteint 7 mètres. Le président de la commune, Claude Crittin, précisait: «Dans la Losentze, qui court à l’extérieur du village, le débit de la lave a atteint 600 mètres cubes par seconde. Un événement qualifié de très rare par les spécialistes, pouvant se produire tous les 300 ans».

Durant les jours suivants, de nombreux sauveteurs ont tenté de retrouver les deux disparus, sans succès. Le 14 octobre, soit deux mois plus tard, le véhicule des disparus était retrouvé, mais pas les corps. Celui de la fillette a finalement été retrouvé dans le Léman, au large de Cully, à fin juillet dernier, et a pu être formellement identifié grâce à son ADN.

Claude Crittin, président de Chamoson sur un pont suspendu le long de la rivière la Losentze, un an après le drame de 2019 qui a emporté une fillette et un homme.

Depuis, la commune de Chamoson a investi dix millions de francs dans des travaux de sécurisation et la construction de seuils, de digues, de murs et le renforcement des piliers des ponts. Une soixantaine d’endroits ont fait l’objet de mesures. Ce sont la Confédération et le canton qui ont pris en charge une très grande partie de ces coûts. Ces travaux ont dû être réalisés rapidement pour que Chamoson ne connaisse pas cet été un nouveau débordement. Pour l’instant, les orages sont restés sages, mais les chaleurs n’ont pas dit encore leur dernier mot.