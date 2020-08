il y a 41min

Motocyclisme

Oui, il y a un problème Tom Lüthi!

Le Bernois touche le fond à Brno. On espérait un réveil de sa part – lui aussi! – on a que des questions pour le moment sans réponse.

par Jean-Claude Schertenleib

Lüthi, comme on ne l’a jamais vu

Blême, un mélange de tristesse et d’incompréhension dans son regard, la gueule de celui qui aimerait être ailleurs et en tous les cas pas surpris par les caméras, des yeux brillants comme s’il souffrait de fièvre, une transpiration inhabituelle sur son visage: le mystère Thomas Lüthi est plus profond, plus préoccupant que jamais. Malade, officiellement, il ne peut pas l’être, parce que les contrôles sont sévères en cette période de courses à huis clos – ce sera encore le cas ces deux prochaines semaines, en Autriche. Souffre-t-il de l’un de ces virus qui ont mis k.-o. Jesko Raffin et le jeune Espagnol Alfonso Lopez (il a passé six jours à l’hôpital) à Jerez de la Frontera? Les (trop) nombreuses chutes de ce début de saison (quatre, entre le Qatar et Jerez) ont-t-elles des conséquences physiques qu’on nous cache?

Au micro, le patron de son team, Jürgen Lingg, n’est pas le dernier à se poser des questions: «Tom est totalement en manque de confiance, et on ne comprend pas pourquoi.» Quand le moral vacille, le niveau de performances s’en ressent immédiatement. Alors, bien sûr, il y a un sérieux problème de «grip» sur le circuit tchèque, dont le dernier surfaçage remonte à 2008 et qui est plus bosselé que jamais (voir le nombre de chutes du jour, une bonne quinzaine), mais il se trouve que ces conditions sont les mêmes pour tous. L’équipe technique? Même si les hommes sont restés, elle ne ressemble plus à celle qui était citée en exemple au début de la saison 2019, quand Lüthi et son équipier allemand Marcel Schrötter en faisaient voir de bien des couleurs aux autres. Problème: lorsqu’on évoque cet élément, on nous répond inlassablement par ces phrases toutes faites apprises dans les bonnes écoles de communication: «Tous les gars travaillent énormément, nous trouvons à chaque fois des choses intéressantes, merci à toute l’équipe.» Si on ne nous ment pas, on nous cache quelque chose de sérieux: soucis quant à la reconduction du contrat? Volonté de séparation? Une chose est certaine, et on se répète: un pilote dominateur comme Lüthi l’était encore lors des tests de fin février ne peut pas tomber si bas, si soudainement!

Jason Dupasquier, la très belle surprise

On attendait un réveil de Tom Lüthi. On imaginait bien que Dominique Aegerter, pour son retour en Moto2 et sa découverte de la NTS, ne jouerait pas immédiatement un rôle dans le top 10 – entre la séance de ce matin et de cet après-midi, il est celui qui a le plus progressé, 1,4 seconde! Mais on ne pensait pas que Jason Dupasquier, qui a fait tout juste jusqu’à présent (trois courses, trois fois à l’arrivée, avec toujours des meilleurs résultats) ne sortirait d’une manière aussi spectaculaire du bois. Et pourtant, onzième chrono Moto3 ce matin, sur un circuit sur lequel il n’avait jamais posé ses roues, le Fribourgeois termine la journée en douzième position. On rêvait qu’il se montre, c’est fait!

Bagnaia: fracture du tibia

Il était l’un de ceux dont on a beaucoup parlé, spécialement après sa formidable seconde course de Jerez de la Frontera lorsqu’il était revenu à hauteur de la deuxième place quand le moteur de sa Ducati Desmosedici avait dit stop. Francesco «Pecco» Bagnaia, dont le nom circule beaucoup dans les bureaux de Borgo Panigale, où certains le verraient bien remplacer Andrea Dovizioso l’an prochain, est tombé dans le virage No 1 de Brno lors de la première séance d’essais libres MotoGP. Il a été rapidement évacué vers l’hôpital universitaire de la ville tchèque pour une série de radiographies. Verdict: fracture du tibia droit, à hauteur du genou, «Pecco» va devoir subir une opération et sera également absent des deux prochains GP, en Autriche.

