Hockey sur glace

Ovechkin et les Capitals font face à l’élimination

Vainqueur de la Coupe Stanley en 2018, Washington est mené 3-0 par les New York Islanders dans les play-off de NHL.

En NHL, le vainqueur de la Coupe Stanley 2018 fait face à l’élimination en quarts de finale des play-off de Conférence, qui se disputent au meilleur des sept matches. A huis clos dans la «bulle» de Toronto, les Washington Capitals ont été battus en prolongation par les New York Islanders dimanche (2-1). Le but de la victoire a été inscrit par le joueur de centre canadien Mathew Barzal après cinq minutes de jeu dans le temps supplémentaire.

L’équipe des attaquants russes Alex Ovechkin et Ilya Kovalchuk, qui a patiné sans le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (surnuméraire), est menée 3-0 dans le duel.

Le point de l’espoir pour Chicago

Au Rogers Place, toujours sans l’attaquant bernois Philipp Kurashev (surnuméraire), les Chicago Blackhawks ont obtenu le point de l’espoir contre les Vegas Golden Knights (3-1) grâce notamment à une performance de haut vol de leur gardien québécois Corey Crawford, auteur de 48 arrêts et logiquement décoré de la première étoile.

Dallas renversant

Cinq poteaux des Habs

Carter Hart (22 ans et trois jours), qui avait été chassé du match deux jours plus tôt après avoir accordé le 0-4, est devenu le plus jeune gardien de l’histoire des Flyers à obtenir un blanchissage en séries éliminatoires (23 arrêts).