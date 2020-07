Coronavirus

Pandémie: l’ONU cherche des fonds et critique l’inaction

Les Nations Unies ont besoin de 3,6 milliards de dollars supplémentaires pour combattre le Covid-19 et préviennent du risque de famine dans les pays les plus pauvres.

L’ONU cherche 3,6 milliards de dollars (3,4 milliards de francs) de plus pour financer son plan de réponse humanitaire mondial à la pandémie de Covid-19 et a mis en garde jeudi les pays développés contre «le coût de l’inaction» face au virus dans les contrées pauvres.

«Il y a un risque sérieux de multiples famines en fin d’année et en début d’année prochaine. Nous devons agir maintenant pour empêcher cela», a souligné lors d’une visioconférence de presse Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires.

Outre la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen ou le Nigeria, déjà concernés par une sous-alimentation, il a exprimé sa préoccupation à l’égard du Soudan, du Zimbabwe et de Haïti.

Troisième appel au don

En plus de lutter contre l’insécurité alimentaire, accentuée par la crise économique provoquée par la pandémie, les fonds permettraient d’acheter de l’équipement médical pour tester et soigner les malades, mener des campagnes d’information et établir des ponts aériens humanitaires avec l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine.