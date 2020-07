Panique en Australie: le papier toilette à nouveau rationné

Covid-19

«Arrêtez, c'est ridicule», a déclaré le Premier ministre Scott Morrison à ses compatriotes réagissant à une nouvelle fièvre d'achat dans l'Etat de Victoria.

30 nouveaux cas

Le spectre de la deuxième vague

Woolworths et Coles, les deux premières chaînes australiennes de supermarchés, ont annoncé vendredi qu'elles réimposaient dans tout le pays des quotas quant au nombre de rouleaux de papier toilette et d'essuie-tout que les clients peuvent acheter, pour faire face à une frénésie d'achats qui n'avait plus été observée depuis l'apparition de l'épidémie en mars. Ces restrictions ont été instaurées dans les magasins de l'Etat de Victoria en début de semaine, et étendues aux autres Etats où ce propageait cette fièvre d'achats.