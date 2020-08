Italie

Par 36 degrés et épuisé, un cheval pour touristes s’effondre et meurt

Un animal est mort jeudi, pendant qu’il tirait une lourde calèche remplie de touristes, près de Naples. Les réactions se multiplient à travers l’Italie et le monde entier.

La mort, jeudi, d’un cheval qui tirait une calèche pour touristes, au Palais royal de Caserte, révulse toute l’Italie et fait les grands titres des journaux.



Le pauvre animal est mort d’épuisement, par une chaleur de 36 degrés, explique «La Repubblica». Les photos de la scène ont été diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant une vive émotion dans tout le pays et à l'étranger.



«C’est une honte nationale», s’est ainsi exprimée la députée Michela Vittoria Brambilla. De son côté, l’écologiste Francesco Borrelli a annoncé que son parti Europa Verde allait poursuivre le propriétaire de la calèche.



Selon les médias italiens, le cheval qui a perdu la vie était trop faible et n'était pas apte à travailler. Le parquet de Santa Maria Capua Vetere a ouvert une enquête.



Plusieurs associations ont dénoncé les conditions dans lesquelles ces chevaux doivent tirer ces lourdes calèches pouvant accueillir chacune jusqu’à cinq touristes.