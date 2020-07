Parcelles polluées: les propriétaires se rebiffent

Jura bernois

Les sols imprégnés de cadmium, de cuivre et de zinc doivent être assainis, obligeant certains propriétaire de passer à la caisse.

L'ancienne fonderie Boillat reprise en 1988 par Swissmetal a fourni des emplois, mais pollué Reconvilier (BE) pendant des décennies.

De retour dans sa commune d'origine, dans un immeuble de Reconvilier (BE) situé face à l'ancienne fonderie Boillat, l'UDC Claude-Alain Voiblet mène la fronde contre l'obligation faite à des propriétaires de dépolluer leur terrain. L'ancien maire devenu un temps secrétaire général de l'UDC Vaud demande aux autorités municipales de porter son message auprès des instances cantonales bernoises.

L’analyse des sols pollués pendant des décennies a désigné des parcelles à Reconvilier et à Loveresse, pas toutes proches de l'usine métallurgique reprise en 1988 par Swissmetal: «Il n'y a aucune logique dans ce cadastre: le vent a soufflé les polluants au loin et parfois, lors d'une construction, la terre vient d'ailleurs», indique le maire Daniel Buchser, en citant le zinc, le cuivre et le cadmium. À Loveresse, les terrains touchées sont principalement situés en zone agricole.