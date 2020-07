France

Paris déploie les grands moyens pour l’emploi des jeunes

Un plan inédit doté de près de l’équivalent de 7 milliards de francs suisses sera distillé sur les deux ans pour relancer l’emploi des moins de 25 ans dans l’Hexagone.

Pour inciter les entreprises à recruter en cette période incertaine, le gouvernement, comme annoncé par Emmanuel Macron le 14 juillet, instaure une prime pour toute embauche d'un jeune de moins de 25 ans, entre août et fin janvier, pour un contrat de trois mois minimum. Cette aide sera de 1000 euros (1073 francs) chaque trimestre, pendant un an maximum, jusqu'à un salaire de 2 Smic, ce qui devrait permettre de toucher tous les secteurs.

Parcours d’insertion

Si les syndicats ont mis en garde contre «un effet d'aubaine», le gouvernement assume. «L'objectif est de pousser les entreprises à recruter plus vite, car plus un jeune reste longtemps sans emploi, plus il perd confiance», explique-t-on au ministère du Travail.