Paris Jackson: «Je suis tombée dans l'automutilation»

Santé

Dans un documentaire, la fille de Michael Jackson a sans fausse pudeur confié avoir souffert de dépression suite à la mort de son père et évoqué d'autre maux.

Pour les besoins d'un documentaire réalisé par son compagnon Gabriel Glenn, Paris Jackson a décidé de se dévoiler comme jamais. Le show s'appelle «Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn» et est disponible sur Facebook. On la voit notamment en train d'enregistrer un album avec son chéri et se confier sur des sujets plus intimes.