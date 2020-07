Paris prêt à accueillir 10 migrants du Sea-Watch 3

Crise migratoire

Les autorités françaises se sont dites prêtes à accepter sur leur territoire 10 des 40 migrants débarqués illégalement à Lampedusa par le navire humanitaire.

Transfert «sans délai»

«La France est prête à déployer une nouvelle fois dans les tout prochains jours, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises depuis un an, une mission du ministère de l'Intérieur et de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour identifier 10 personnes en besoin de protection qui pourront être transférées sans délai sur notre territoire», a affirmé le ministère dans un communiqué.