Humeur Parlement: on ne touche pas à nos riches!

L’initiative 99% pour taxer davantage le capital n’a aucune chance à Berne. Pourtant, la disparité des richesses en Suisse mériterait qu’on explore des pistes.

Sans aucune surprise, la majorité bourgeoise de la Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil national s’oppose à l’initiative 99% des jeunes socialistes, visant à taxer les plus riches. Au-dessus de 100 000 francs, les revenus du capital et autres dividendes devraient être imposés 1,5 fois plus que ceux du travail. Entre 5 et 10 milliards de francs pourraient ainsi être redistribués.