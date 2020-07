Parler, le réseau social qui séduit les conservateurs

Aux États-Unis, les élus de droite ont investi une plateforme qui se veut anti-censure, contre la «répression idéologique» et pour la liberté d'expression. Mais les propos racistes et antisémites y pullulent.

«Parler a été créée sur le principe que chacun a le droit de parler et d'être entendu», explique dans une lettre ouverte John Matze, directeur général du réseau et son cofondateur avec Jared Thomson, son ancien camarade de promotion de l'Université de Denver. Leur credo: «nous refusons les censeurs et la censure», ajoute-t-il.

«Répression idéologique»

La plateforme, fondée dans le Nevada en 2018, se veut une alternative à la «répression idéologique» sur les autres réseaux. Les suggestions de comptes à suivre regorgent de politiciens et commentateurs républicains conservateurs, et de supporteurs de la campagne de réélection du président Donald Trump.

Parti pris politique

«Boogaloo»

Pour Adam Chiara, professeur à l'Université de Hartford, Parler offre ce que ses concurrents tentent d'éliminer, une plateforme pour le sectarisme, la haine et la désinformation. Les mots racistes et antisémites pullulent dans les comptes et les commentaires, et des utilisateurs revendiquent leur appartenance à la mouvance d'extrême droite «Boogaloo», qui promeut la guerre civile et a récemment été bannie de Facebook.