Pas d'enquête parlementaire sur la débâcle de l'hôpital de Rennaz

Valais

Malgré qu'ils aient reconnu que la situation était inadmissible, les députés valaisans préfèrent attendre le résultat des audits.

Les élus estiment que la surveillance des deux cantons doit être renforcée, et que les membres du conseil de l'établissement (équivalent d'un conseil d'administration) devront être nommés sur la base de leurs compétences et non pour des raisons régionales. Quant aux compétences de la Commission interparlementaire de contrôle (CIC) de l'HCR, elles devront être revues.