Coronavirus

Pas de foire aux oignons à Berne cette année

La «Zibelemärit», qui a lieu chaque année les derniers lundis de novembre, jette l’éponge en raison des risques liés au Covid-19.

«Compte tenu du grand nombre de visiteurs, il n’est pas possible de respecter les mesures de protection», indique vendredi la Ville de Berne dans un communiqué. La foire aux oignons, qui a lieu habituellement le quatrième lundi de novembre, attire entre 40’000 et 80’000 personnes de toute la Suisse et même de l’étranger.