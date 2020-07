Pas de Foire du Valais cette année

Coronavirus

Les organisateurs ont estimé que les règles de distanciation n’auraient pas pu être respectées.

Traçage nominatif impossible

«Notre responsabilité d'organisateur est triple: sanitaire, économique et sociale. La Foire du Valais repose sur la convivialité, la proximité et l'échange; or, les contraintes d'hygiène et les règles de distanciation sociale ne peuvent malheureusement pas être respectées dans l'enceinte de la Foire», détaille le président Vincent Claivaz. Le traçage nominatif des plus de 230 000 visiteurs attendus n'est pas non plus viable, ajoute-t-il.