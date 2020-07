Coronavirus

Pas de retour à la normale du trafic aérien avant 2024

L’association internationale du transport aérien estime que les compagnies d’aviation retrouveront un trafic au niveau d’avant la crise du Covid-19 dans quatre ans au plus tôt, notamment à cause des incertitudes sur la levée des restrictions aux frontières.

«Nous estimons maintenant que le niveau (de trafic) de 2019 ne sera pas atteint avant 2024, soit un an plus tard que ce que nous avions prévu précédemment», a déclaré Brian Pearce, le responsable financier de l’Iata, au cours d’une conférence de presse. Il a invoqué un rétablissement du trafic plus lent que prévu en mai et en juin et les incertitudes qui demeurent sur la levée des restrictions aux frontières.