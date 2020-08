Polémique

Pas un chat à la piscine de Porrentruy, privée de frontaliers

La météo a joué un mauvais tour aux autorités municipales qui ont interdit la baignade aux non-résidents suisses: le bassin et la pelouse sont désertés…

Deux nageurs, quatre plongeurs et une garde-bains. l’image prise mardi à 14 h 15 est un brin trompeuse. En effet, le beau temps venait à peine d’éclaircir le ciel et de remonter la température après deux jours de météo maussade. N’empêche que les autorités de Porrentruy ont été prises à leur propre jeu, elles qui ont interdit l’accès de la piscine aux non-résidents suisses, mesure dont pâtissent les frontaliers.

La Jeunesse socialiste jurassienne a réagi avec une pétition en ligne. Cette formation brandit l’article 8 de la Constitution fédérale relatif à l’égalité et à la non-discrimination. Pour la section locale du PS, la mesure décrétée est clairement «disproportionnée» et «discriminatoire». Les traités de libre circulation sont évoqués pour contester sa légalité.

«Le Quotidien Jurassien» a remarqué et signalé le mécontentement exprimé sur les réseaux sociaux par le président du Parti socialiste suisse Christian Levrat et la conseillère nationale Ada Marra (PS). De l’autre côté de l’échiquier politique, les libéraux-radicaux ajoulots justifient la mesure prise par des questions de traçabilité, sans exclure d’autres solutions à plus long terme, comme des tarifs indigènes.