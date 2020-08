Chanceux

Paul McCartney a été très productif durant le confinement

L’artiste a profité du lockdown pour écrire et enregistrer des chansons. Cela a aussi été l’occasion pour lui de passer du temps avec sa famille.

Paul McCartney a utilisé le temps à sa disposition durant le confinement pour écrire et enregistrer de la musique. «J’ai pu écrire et me mettre dans la musique, commencer des chansons, en finir d’autres», a confié l’ex-Beatles à «GQ».

Mais le travail était tout de même assez différent de d’habitude. «J’ai enregistré en utilisant beaucoup de désinfectant et de distanciation sociale, ce qui était bien parce que je n’aime pas ne pas travailler, a-t-il continué. J’aime avoir des choses à faire, parce que ça garde le cerveau occupé. Et à côté de tous mes projets, j’ai le luxe de juste pouvoir m’asseoir et écrire des chansons sans raison, ce qui est bien. Ça me retient d’aller dans les rues.»

Confiné chez sa fille

Par ailleurs, le confinement a permis à Paul McCartney de passer plus de temps avec sa famille. «J’étais très chanceux, à vrai dire, a admis l’artiste de 78 ans. Au début de l’année on était en vacances et le confinement a commencé après qu’on est revenus. J’avais pris un vol pour l’Angleterre pour passer du temps avec ma fille, Mary, et ses enfants à la ferme. Et soudain, on était confinés là-bas. Je me sens horriblement désolé pour toutes celles et ceux qui sont moins chanceux et évidemment pour les personnes qui ont perdu des êtres chers.»