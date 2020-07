Harcèlement

Pauley Perrette charge une nouvelle fois Mark Harmon

Celle qui interprétait Abby dans «NCIS» accuse son ex-partenaire à l’écran d’abus commis sur le plateau. Elle a vidé son sac sur Twitter.

Abby et Gibbs, c’est 15 saisons de complicité à l’écran. En réalité entre celle qui s’occupait du labo à l’écran et l’interprète de l’agent spécial, c’était tout autre chose. En mai 2018, Pauley Perrette quittait la série en affirmant qu’elle avait été agressée physiquement sur le tournage , sans pour autant donner le nom de la personne responsable. Il y a un an, l’actrice révélait sur Twitter être « terrifiée par Harmon et à l’idée qu’il puisse m’attaquer. J’en fais des cauchemars. Je suis sur un autre tournage où je me sens en sécurité et heureuse! Vous allez adorer . »

«Racistes, misogynes, homophobes…»

L’actrice a fait le parallèle avec son histoire et a une nouvelle fois tweeté des acc u sations graves contre Mark Harmon. «J’ai dénoncé trois fois auprès des ressources humaines de CBS des abus commis par MH sur le plateau et à chaque fois, on m’a demandé: «Demandez-vous de l’argent?» «J’étais là, non!» et je n’ai pas accepté. Je voulais seulement qu’il me laisse tranquille, moi et mon équipe. Mais j’aurais dû prendre cet argent et le donner à ses autres victimes», a-t-elle déclaré .