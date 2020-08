Colère

«Payer 590 francs pour ma terrasse? Non merci!»

Gérant du plus ancien bistrot de La Chaux-de-Fonds, le restaurateur Daniel Carlino mène la fronde contre une taxe municipale perçue en pleine pandémie.

«Payer 590 francs de taxe pour ma terrasse? Non merci!» tonne Daniel Carlino, attablé sur le trottoir devant le plus ancien bistrot de La Chaux-de-Fonds, à l’enseigne du «Café de Paris», nommé longtemps «Le Petit Paris». Un rabais a été accordé sur cette location de l’espace public par le Conseil communal «au prorata des mois d’ouverture» des établissements, fermés du 16 mars au 11 mai. Mais la taxe annuelle des terrasses reste importante: «Elle varie entre 400 et 1400 francs, avec une moyenne de 750 francs», calcule le restaurateur.