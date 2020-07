Peine pour viol: comment manipuler un vote pris isolément

Berne

Les Valaisans Mathias Reynard (PS/VS), Christophe Clivaz (Verts/VS) et Sidney Kamerzin (PDC/VS) sont cloués au pilori pour n'avoir pas soutenu un durcissement de la peine pour viol. La réalité est bien différente.

Le plénum désavoue la commission

Le Conseil national a accepté cette proposition par 77 voix à 72 et 14 abstentions. Avec ce résultat, le plénum a désavoué sa Commission des affaires juridiques, qui recommandait de la rejeter par 14 voix à 9. Depuis circule sur les réseaux sociaux le vote des Valaisans, où il est montré que Mathias Reynard (PS/VS) et Christophe Clivaz (Verts/VS) ont refusé cette proposition et que Sydney Kamerzin (PDC/VS) s'est abstenu, tandis que les cinq autres l'ont soutenue.

Projet aux Etats

Un autre processus

«Pour une révision harmonisée»

Interpellé sur sa page Facebook, Mathias Reynard s'est expliqué: «Je suis personnellement favorable à une augmentation des peines pour les violeurs, et en particulier de la peine maximale, ce que ne propose pas la motion UDC, mais dans un projet d’ensemble. On votera après l’été sur le projet du Conseil fédéral. L’idée serait d’éviter d’avoir des incohérences: par exemple, avec la décision de jeudi passé, on punirait plus sévèrement le viol que le meurtre passionnel. C’est une aberration. On voit bien que ça crée des incohérences et qu’il faut une révision harmonisée.»