Personne ne veut de Sebastian Vettel

Formule 1

Alors que la veille, Red Bull et Racing Point avaient laissé entendre qu’ils pourraient embaucher Sebastian Vettel en 2021, toutes les portes se sont finalement refermées devant lui.

Vettel, ce sera la retraite ou l'année sabbatique

Quant à l’autre possibilité restant au pilote allemand, Racing Point, même fin de non-recevoir: «Nos avocats nous ont bien fait comprendre que nos deux pilotes avaient des contrats impossibles à interrompre (Sergio Perez et Lance Stroll, le propre fils du propriétaire, ndlr). On n’a pas de place pour Sebastian», regrette Otmar Szafnauer, l’Américain qui dirige l’équipe. Désormais, Sebastian Vettel n’a plus que le choix de la retraite ou de l’année sabbatique. Il a commis beaucoup d’erreurs ces dernières années, et sa valeur aux yeux des patrons d’écurie est à l’évidence tombée à zéro…