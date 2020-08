Coronavirus

Personnes contagieuses déjà cinq jours avant les symptômes

Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich ont découvert une erreur de calcul dans une étude de Hong Kong concernant la période de contamination du Covid-19, qui s’avère plus étendue qu’estimée auparavant.

La recherche en Suisse des chaînes d’infections au SARS-CoV-2 repose sur des hypothèses erronées, selon la NZZ am Sonntag . Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont découvert une erreur de calcul dans une étude de Hong Kong, sur laquelle se base le traçage des contacts.

«On doit adapter en conséquence le délai de la recherche classique et numérique des contacts», a indiqué au journal l’épidémiologiste Marcel Salathé, membre de la task force Covid-19 de la Confédération suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a l’intention d’aborder prochainement le sujet lors d’une rencontre avec des scientifiques, a déclaré à la NZZ am Sonntag une porte-parole de l’office.

Cas pas toujours signalés

Beaucoup de médecins ne respectent pas leur obligation de signaler les cas de Covid-19 à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), indique également la NZZ am Sonntag. Dans un cas sur deux, les médecins n’avaient pas rempli et envoyé le formulaire d’annonce entre la mi-juillet et la mi-août, selon le journal.