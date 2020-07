Aviation

Perte nette de 1,9 milliard d'euros pour Airbus

Le premier semestre a été catastrophique pour l’avionneur français en raison de la crise du coronavirus. Le chiffre d’affaires a chuté de 39%.

Airbus a livré 196 avions sur les six premiers mois de l’année, soit moitié moins qu’au premier semestre 2019, les compagnies aériennes, mises à genoux par l’effondrement du trafic, cherchant à repousser leurs livraisons ou étant dans l’incapacité de les réceptionner en raison des fermetures de frontières. Or les livraisons sont un indicateur fiable de la rentabilité dans l’aéronautique, principalement parce que les clients paient la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

Chiffre d’affaires en chute libre

Airbus a enregistré un chiffre d’affaires en chute de 39% sur le semestre, à 18,9 milliards d'euros et une perte opérationnelle de 1,6 milliard d'euros. Le groupe a enregistré 900 millions d'euros de charge sur son résultat opérationnel à cause du Covid-19.

Pour s’adapter à une reprise du trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu’entre 2023 et 2025, l’avionneur a baissé ses cadences de production de 40% par rapport à ce qu’il prévoyait avant-crise, avec 40 Airbus A320 produits par mois (contre 60 en 2019), 4 A220 et 2 A330. Et il annonce «un petit ajustement de la cadence de production de l’A350 de 6 à 5 appareils par mois».