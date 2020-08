il y a 10min

Motocyclisme

Peur sur la piste au Red Bull Ring

Deux accidents qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, des mots sévères à l’encontre de Johann Zarco: le paddock confiné est sous très haute tension.

par Jean-Claude Schertenleib

Toutes les infos du MotoGP.

Morbidelli: «Zarco est un semi-assassin!»

Les images sont choquantes, celles qui montrent une moto qui traverse la piste à hauteur du visage de Valentino Rossi, à plus de 200 km/h. Pour quelques centimètres, on a évité que «ce dimanche devienne la journée la plus triste de l’histoire du MotoGP», dixit Aleix Espargaró, qui suivait le No 46. Que s’est-il passé? Un contact: la roue avant de Franco Morbidelli contre la roue arrière de la Ducati de Johann Zarco, qui veut défendre la place qu’il venait de gagner sur la ligne droite et qui freine plus que ne l’attendait son adversaire, encore en pleine aspiration dans son sillage. Puis les deux motos qui s’envolent et traversent la piste au moment où surviennent Rossi et Viñales... sans les toucher. Un miracle. Et des questions, face au nombre inhabituel de scènes particulières vues depuis la reprise: les pilotes sont-ils devenus fous?

Morbidelli, au micro de la télévision italienne Sky, a eu des mots très durs: «Zarco est un semi-assassin. Cette action a été très dangereuse, pour moi, pour lui, mais aussi pour Valentino et Maverick Viñales, qui se sont soudainement retrouvés en face d’une moto lancée à 280 km/h. Je suis déçu, parce que je n’ai rien pu faire. Au moment où j’ai commencé mon freinage, Zarco a changé de trajectoire, pour protéger sa position. Quand il s’est déplacé vers l’extérieur, j’étais dans son sillage. Freiner ainsi, à 300 km/h, signifie que l’on n’a pas beaucoup de considération pour ceux qui roulent avec toi.» Il y a une semaine, à Brno, le pilote français s’était attiré les foudres de Pol Espargaró, quand bien même c’est le pilote KTM qui avait commis l’erreur, selon nous. Dimanche dernier, Johann déclarait, quand on lui demandait de revenir sur l’action: «Nous ne sommes pas ici pour danser, mais pour piloter.» On attend la suite.

Reprendre la piste après la frayeur

Valentino Rossi est revenu à son stand totalement choqué, en faisant de grands gestes, conscient que le pire avait été évité pour quelques centimètres. Puis, très rapidement, il s’est replongé dans sa mission, parce qu’il y avait un second départ à prendre. Une nouvelle course, qu’il allait terminer au cinquième rang. «Nous sommes tous des êtres humains, explique le grand vainqueur du jour, Andrea Dovizioso (Ducati). Mais dans ce genre de situations, on doit essayer de l’être un peu moins. Il faut rester concentré sur son job; si tu n’es pas capable de le faire, tu n’es pas un pilote. Le danger est une part de notre travail, nous le savons tous.» À ses côtés sur le podium (3e , derrière Joan Mir et sa Suzuki), l’Australien Jack Miller confirme: «Si tu réfléchis d’une manière rationnelle, tu ne montes jamais sur une MotoGP, un engin qui t’emmène à plus de 350 km/h. Bien sûr que sur le moment, j’étais mal, je l’étais déjà moins quand j’ai vu que Johann et Franco se sont relevés. En fait, aujourd’hui, ce qui m’a fait le plus peur, c’est l’accident de Syahrin en Moto2 – le Malaisien est entré en pleine vitesse sur la moto au sol de Bastianini -, car c’est le pire des scénarios imaginables.»

La phrase du jour: Andrea Dovizioso

«Non, cette victoire ne changera pas la décision que j’ai annoncée hier»: au lendemain de l’officialisation de son divorce avec Ducati, marqué pour la fin de la saison, Dovizioso a remporté ce GP d’Autriche avec l’intelligence qui est sienne. «Un goût de revanche? Pas du tout, je n’ai qu’un but, sur lequel je suis totalement concentré: le championnat. Nous pouvons réussir quelque chose de très intéressant. Tout le monde aimerait savoir ce qui se cache derrière ma décision, ce n’est pas le moment de parler de cela.»

Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison. KEYSTONE

Rossi: «Le saint des motards a fait un excellent travail»

«Aujourd’hui, le saint des motards a fait un excellent travail. Cette action fut très dangereuse, j’ai l’impression que le respect des rivaux se perd. En course, il faut être agressif et on sait que Zarco n’est pas le dernier dans ce domaine. Je pense que la direction de course doit désormais agir»: Valentino Rossi n’en dira pas plus. Et Johann Zarco, montré du doigt par la plupart de ses collègues? «C’est un mauvais moment, je venais de passer Franco, je me suis déplacé vers l’extérieur pour mon freinage et il a été surpris, comme il me l’a confié. Dans quatre jours, un nouveau GP nous attend sur ce même circuit, ce sera idéal pour effacer toutes les mauvaises choses de ce week-end.»

Valentino Rossi s’est fait une grosse frayeur. KEYSTONE

Un Lüthi à la hausse

Auteur du deuxième chrono du warm-up matinal, Thomas Lüthi a retrouvé des couleurs (7e de la course): «Après le second départ, j’ai réussi à gagner plusieurs places, j’étais directement derrière Marcel (Schrötter, son équipier, qui a terminé troisième, ndlr), j’ai essayé de passer par l’extérieur, il a contré mais dans le dernier virage, l’avant a décroché et je me suis retrouvé hors des limites du circuit. C’est à ce moment que j’ai perdu pas mal de places et mon rythme. Mais d’une façon générale, nous avons fait un nouveau pas dans la bonne direction, nous savons où nous devons travailler et dimanche prochain, nous aurons une nouvelle chance.»

Aegerter et des débris volant non identifiés