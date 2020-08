Formule 1

Peur sur Silverstone

Les deux Mercedes et la McLaren de Carlos Sainz ont subi une crevaison au cours des trois derniers tours du Grand Prix d’Angleterre. Et ça risque d’être pire encore le week-end prochain!

Tout le monde le sait, le circuit de Silverstone s’avère l’un des plus exigeants de la saison envers ses pneus. Il y a sept ans, on avait dénombré près de dix crevaisons au cours du Grand Prix d’Angleterre 2013, dont quatre avaient vu le pneu arrière gauche exploser littéralement.

L’épidémie de crevaisons inquiète le paddock

Ce week-end, c’étaient les pneus avant gauche qui ont été l’objet de crevaisons. Valtteri Bottas (Mercedes) en a été victime au 50e tour, Carlos Sainz (McLaren) au 51e et Lewis Hamilton (Mercedes) au 52e et dernier tour. «On sait bien que ce circuit entraîne des charges énormes sur le pneu avant gauche», expliquait Toto Wolff, le patron de Mercedes, dimanche soir. «Pendant la course, nous avions repéré visuellement que beaucoup de pneus avant gauche étaient abîmés chez nos concurrents, depuis le milieu du relais en pneus durs.»

Profitant d’une apparition de la voiture de sécurité, les pilotes avaient chaussé ces pneus à 40 tours de la fin déjà, ce qui était nettement plus tôt que prévu. À l’évidence, un tel relais était trop long pour les gommes amenées par Pirelli. «À la fin de la course, il ne restait pratiquement plus de gomme du tout sur la plupart des pneus, constate Toto Wolff. Ce qui les rendait nettement plus fragiles. Mais nous allons retenir la leçon: à l’avenir, nous changerons les gommes par sécurité si nous avons assez de marge sur nos concurrents pour le faire sans perdre de position.»