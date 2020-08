Coronavirus

Peut-être jamais de solution miracle, avertit l’OMS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a annoncé ce lundi qu’il n’y aura peut-être jamais de «panacée» contre la pandémie de Covid-19 malgré les efforts de plusieurs sociétés pharmaceutiques pour développer un vaccin.

«Il faut contenir les flambées», «tester, isoler et traiter les patients, rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts», mais aussi «informer», a souligné le responsable, en pressant les populations de continuer, elles, à respecter les gestes barrières (distances physiques, port du masque, hygiène…) pour rompre les chaînes de trasmission du nouveau coronavirus.

«Nouvelles flambées»

«Le message aux gens et aux gouvernements est: faites tout cela. Et continuez quand c’est sous contrôle!» a-t-il lancé, après avoir souligné que «plusieurs pays qui semblaient avoir passé le plus dur connaiss(aient) de nouvelles flambées». La pandémie a fait au moins 689’758 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP lundi à 13h00. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,5 millions ont été guéris.