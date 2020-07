Philipp Hildebrand juge l’économie moins touchée qu’en 2008

Coronavirus

Philipp Hildebrand, ancien président de la Banque nationale suisse, ne pense pas que la pandémie va modifier le fonctionnement des entreprises.

«Lors de la crise financière, la perte en activité économique cumulée aux Etats-Unis sur la décennie suivante a représenté 50% du PIB de 2008 et en Europe 120% du PIB de 2008. Lors de la crise du Covid-19, les dégâts devraient être nettement inférieurs à ceux de la crise financière», analyse Philipp Hildebrand dans un entretien diffusé lundi par «Le Temps».

Pour lui, deux conditions sont nécessaires pour que l'économie reparte. «La première consiste à éviter une deuxième vague de propagation du virus et la deuxième à empêcher que la crise devienne bancaire». Or, grâce aux leçons de la crise financière et aux nouvelles réglementations, «la finance est dans une position bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008», remarque-t-il.