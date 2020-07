Procès Guignard: l'ex-pâtissier, malade, quitte l'audience

Justice

Le célèbre ex-pâtissier a quitté le tribunal en fin de matinée car il ne se sentait pas bien. Il doit être jugé ce lundi pour avoir grugé seize personnes avec un projet immobilier et utilisé leur argent.

Argent détourné

Il est accusé d'avoir dupé seize personnes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier et utilisé leur argent - plus de trois millions de francs - pour éponger des dettes personnelles et de sa société. Il aurait bénéficié de l'aide de trois comparses, qui doivent répondre cette semaine à Renens de complicité d'escroquerie.