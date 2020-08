Football

Philippe Senderos nommé au Servette FC

L’ancien défenseur central international occupera la fonction de directeur des opérations sportives du club grenat.

Formé à l’Académie du SFC, de ses 5 ans jusqu’à son intégration en première équipe à l’âge de 16 ans, Phillipe Senderos a ensuite évolué durant un an et demi en LNA avec le club grenat, avant de s’envoler à l’étranger. Sa brillante carrière l’a amené dans de nombreux clubs prestigieux, dont Arsenal, le Milan AC, Valence ou encore les Glasgow Rangers. Convoqué durant plus de 10 ans en équipe nationale suisse, il comptabilise 57 sélections (5 buts) sous le maillot de la Nati. Il a mis un terme à sa carrière en décembre dernier, après quelques mois passés à Chiasso.