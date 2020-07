Pierre-Jean Chalençon agresse verbalement Line Renaud

Polémique

L'actrice a signalé le 77e anniversaire de Johnny Hallyday sur les réseaux sociaux. L'acheteur d'«Affaire conclue» lui a répondu: «Tu le rejoins quand?»

Les internautes ont critiqué son commentaire et l'animateur a enfoncé le clou. Dans plusieurs tweets repérés par «Voici», il explique: «Si vous connaissiez cette femme, une sorcière», «C’est la cruauté incarnée», «Cette femme est méchante et très pingre». Il a également écrit que Line Renaud «se moque des gays».

Face à la polémique, les messages agressifs ont été supprimés et Pierre-Jean Chalençon s'est excusé: «Chère Line... veuillez m’excuser pour ce petit tweet mal placé! Vous qui avez connu Thierry Le Luron... Je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement. Nous avons beaucoup d’amis en commun.» Évidemment, on doute de la sincérité de ce dernier post.