Pierre-Jean Chalençon: «J'avais déjà décidé de quitter l'émission»

TV

Le collectionneur assure dans «Télé-Loisirs» que le bad buzz avec Dieudonné n'a été que le déclencheur de son départ, la semaine dernière.

«J'avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille, révèle-t-il. J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle. L'idée, c'était d'aller voir aussi de l'autre côté de l'émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J'en avais parlé à Sophie.» Pierre-Jean Chalençon raconte avoir fait la demande à Jean-Louis Blot, producteur de l’émission, mais «rien n'a bougé».