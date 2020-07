Plan à trois: Elon Musk dément les rumeurs

Sexe

Le patron de Tesla a affirmé n'avoir eu aucun rapport avec Cara Delevingne et Amber Heard alors que cette dernière était encore mariée à Johnny Depp.

(De g. à dr.): Cara Delevingne, Elon Musk et Amber Heard. Le rapport à trois aurait commencé dans le penthouse de Johnny Depp situé dans le centre de Los Angeles en 2016.

Elon Musk a affirmé n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec Amber Heard et Cara Delevingne en même temps.

Cette rumeur est apparue dans le cadre de l'affaire de diffamation déposée contre Amber Heard par son ex-mari Johnny Depp, et des sources du «Daily Mail» affirment que les avocats de la star de «Pirates des Caraïbes» veulent interroger Cara Delevingne à propos de ces affirmations. Le rapport à trois aurait commencé dans le penthouse de Johnny Depp situé dans le centre de Los Angeles en 2016.

«Jamais été intimes»

L'équipe juridique de Johnny Depp aurait obtenu l'image d'une femme « ressemblant fortement à Cara Delevingne montant dans l'ascenseur privé menant au penthouse de l'acteur ». Mais dans une nouvelle déclaration, le milliardaire a affirmé que lui et la mannequin n'étaient qu'«amis », ajoutant qu'ils n'ont «jamais été intimes». «Elle confirmerait cela, a-t-il assuré. De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu'Amber et moi avons seulement commencé à sortir ensemble environ un mois après le dépôt de sa demande de divorce. Je ne pense pas m'être trouvé à proximité d'Amber pendant leur mariage!»