Suisse

Plus de 110 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures

L’OFPS annonce en outre six nouvelles hospitalisations depuis mercredi ainsi qu’un décès. La Suisse dénombre ainsi 1694 victimes.

Au total, 653 nouvelles infections ont été annoncées ces sept derniers jours, selon les chiffres de l'OFSP. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombrent 34'000 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

On compte six nouvelles hospitalisations depuis mercredi. Il y en a eu quatorze les sept derniers jours. Au total, 4152 personnes ont été hospitalisées. Sur les 746'658 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. Actuellement, 814 personnes se trouvent en isolement et 2832 en quarantaine, selon les chiffres officiels.