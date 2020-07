Plus de 12,9 millions de personnes infectées dans le monde

Covid-19

Le bilan de cas de coronavirus recensés dans 196 pays depuis le début de la crise a été révélé aujourd'hui par des sources officielles.

Plus de 12'927'000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 6'905'200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les Etats-Unis en tête de liste

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 135'205 décès pour 3'304'942 cas. Au moins 1'006'326 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 72'100 morts pour 1'864'681 cas, le Royaume-Uni avec 44'819 morts (289'503 cas), le Mexique avec 35'006 morts (299'750 cas), et l'Italie avec 34'954 morts (243'061 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83'602 cas (8 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4'634 décès (0 nouveaux), et 78'648 guérisons.