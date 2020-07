Plus de 120 enfants tués dans la guerre anti-drogue

Philippines

L’Organisation mondiale contre la torture dénonce les «exécutions délibérées» de nombreux enfants dans le cadre de la guerre contre la drogue du président philippin Rodrigo Duterte. L’ONG appelle à des sanctions contre les responsables.

Le président Rodrigo Duterte a lancé une campagne sans merci contre le trafic de drogue, encourageant la police, au plus haut niveau, à tuer les trafiquants de drogue présumés. Le rapport de l’OMCT documente 122 meurtres d’enfants entre juillet 2016 et décembre 2019, dans tout le pays.

Exécutés par des policiers

Selon les enquêtes menées par l’OMCT, près de 40% d’entre eux ont été exécutés par des policiers, tandis que plus de 60% l’ont été par des inconnus, souvent des agresseurs masqués ou cagoulés, dont certains avaient des liens directs avec la police.

Certains enfants étaient une cible directe, notamment s’ils ont été les témoins gênants d’autres assassinats. D’autres ont été tués à cause d’une erreur d’identité ou car la véritable cible n’a pas été trouvée. Enfin, certains ont perdu la vie à cause de balles perdues lors d’opérations de police.

Selon les témoignages, des preuves ont été effacées et de fausses indications d’«auto-défense» ont été données par les policiers. Seul un crime a vraiment été l’objet d’investigations et a mené à une condamnation parce qu’une vidéo le montre. Ces derniers mois, sept enfants ont été exécutés. L’OMCT dénonce cette impunité pour les responsables. Et les représailles contre les proches de victimes.