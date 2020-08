Lausanne

Plus de 20 véhicules vandalisés par un seul homme

Un homme a endommagé une vingtaine de véhicules samedi matin à Lausanne. Interpellé par la police, l’auteur des faits va être dénoncé.

La police lausannoise a rapidement repéré et interpellé le coupable.

La police lausannoise a interpellé samedi matin un homme qui a vandalisé plus 20 véhicules durant la nuit au centre-ville. Il a notamment cassé des rétroviseurs, rayé des carrosseries et provoqué divers dégâts sur des voitures et des motos.