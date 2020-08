Suisse

Plus de 28 milliards pour la formation et la recherche

La commission de l'éducation du Conseil des Etats veut augmenter l’enveloppe destinée au FRI pour la période de 2021 à 2024.

La formation, la recherche et l'innovation (FRI) doit bénéficier de plus de 28,14 milliards de francs pour la période allant de 2021 à 2024. La commission de l'éducation du Conseil des Etats souhaite libérer 58,4 millions de plus que le Conseil des Etats, qui avait déjà augmenté l'enveloppe de 200 millions.

Formation continue

Davantage pour les hautes écoles

Les hautes écoles devraient également bénéficier d'un budget plus large. Quelque 15 millions de plus (10,825 milliards) doivent permettre aux écoles polytechniques fédérales de développer l'enseignement et la recherche dans le domaine du développement durable. Ce coup de pouce n'a toutefois été adopté que de justesse, par 12 voix contre 11 et 1 abstention.