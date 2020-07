Malte

Plus de 60 migrants testés positifs au coronavirus

De nombreuses contaminations au Covid-19 ont été enregistrées parmi les 94 migrants recueillis par Malte dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités du pays.

Plus des deux-tiers d’un groupe de 94 migrants recueillis par Malte en Méditerranée ont été testés positifs au Covid-19, et d’autres doivent encore être dépistés, ont indiqué mardi les autorités maltaises de la santé.

Les migrants ont été sauvés par les garde-côtes maltais dans la nuit de lundi à mardi et placés en quarantaine à l’isolement dès leur arrivée sur l’île.

Pour l’instant, 65 des 94 migrants ont été recensés comme contaminés et 20 ont été testés négatifs.

Traversée depuis la Libye

Les migrants «sont en mer depuis au moins 37 heures et envoient des appels de détresse», avait déclaré dans un courriel à l’AFP une porte-parole de l’OIM, Safa Msehli, en exhortant les secours à réagir. Avec ces nouveaux cas, le nombre de contaminations à Malte atteint 99.

Au plus fort de la pandémie, Malte avait fermé ses ports à tous les navires arrivant, y compris ceux ayant recueilli des migrants.

Plus de 100’000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée en 2019 et plus de 1200 ont péri en mer, selon l’OIM.